«Зенит» подарил Халку чемпионскую футболку с автографами всех игроков (фото) - Советский спорт
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27 сентября 2019 12:20ФутболГичунцев Артур

«Зенит» подарил Халку чемпионскую футболку с автографами всех игроков (фото)

Бразилец выступал за питерский клуб с 2012 по 2016 год.

Форвард китайского «Шанхай СИПГ» Халк получил в подарок от «Зенита» чемпионскую футболку. Напомним, команда Сергея Семака досрочно выиграла РПЛ в прошлом сезоне.

«Посылка дошла», – говорится в сообщении «Зенита».

В составе питерского клуба Халк становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В его активе 148 матчей, 76 голов и 60 голевых передач.

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