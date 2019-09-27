«Зенит» подарил Халку чемпионскую футболку с автографами всех игроков (фото) Бразилец выступал за питерский клуб с 2012 по 2016 год.

Новости СМИ2 Форвард китайского «Шанхай СИПГ» Халк получил в подарок от «Зенита» чемпионскую футболку. Напомним, команда Сергея Семака досрочно выиграла РПЛ в прошлом сезоне. «Посылка дошла», – говорится в сообщении «Зенита». Посылка дошла 🤗 pic.twitter.com/rF3tBG6EQt — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 27 сентября 2019 г. В составе питерского клуба Халк становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В его активе 148 матчей, 76 голов и 60 голевых передач.