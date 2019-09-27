Ибрагимович придумал новый челлендж. Он бросил вызов Хабибу, Погба и Джоковичу (видео) Последним клубом шведского футболиста в Европе был «Манчестер Юнайтед».

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович стал автором нового челленджа под названием «matrixchallenge».

Его суть заключается в том, что нужно зафиксировать мяч на груди, и двигать руками, как это делал главный герой фильма «Матрица», когда уклонялся от пуль.

Выложив видео, нападающий упомянул хавбека «МЮ» Поля Погба, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, своего агента Мино Райолу и сербского теннисиста Новака Джоковича.