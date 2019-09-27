Жеребьевка 1/8 финала Кубка России. «Спартак» и «Ростов» встретятся в Москве В минувшем сезоне трофей выиграл «Локомотив».

Новости СМИ2 Стали известны хозяева полей в матчах 1/8 финала Кубка России по футболу. Центральный поединок этой стадии турнира, где сыграют «Спартак» и «Ростов», пройдет в Москве. Точное время матчей станет известно позднее. Ранее сообщалось, что игры пройдут 30-31 октября. Полный результат жеребьевки выглядит так: «Торпедо» – «Балтика» «Оренбург» – «Химки» «Нижний Новгород» – «Шинник» «Урал» – «Арсенал» ЦСКА – «Уфа» «Спартак» – «Ростов» «Зенит» – «Томь» «Ахмат» – «Луч».