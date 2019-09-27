Жеребьевка 1/8 финала Кубка России. «Спартак» и «Ростов» встретятся в Москве

Стали известны хозяева полей в матчах 1/8 финала Кубка России по футболу.
Центральный поединок этой стадии турнира, где сыграют «Спартак» и «Ростов», пройдет в Москве. Точное время матчей станет известно позднее. Ранее сообщалось, что игры пройдут 30-31 октября.
Полный результат жеребьевки выглядит так:
«Торпедо» – «Балтика»
«Оренбург» – «Химки»
«Нижний Новгород» – «Шинник»
«Урал» – «Арсенал»
ЦСКА – «Уфа»
«Спартак» – «Ростов»
«Зенит» – «Томь»
«Ахмат» – «Луч».
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан «Нас подводят индивидуальные ошибки». Что говорили Знарок и Цулыгин Комментарии главных тренеров «Спартака» и «Салавата Юлаева» после матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором уфимцы в Москве одержали волевую победу со счетом 4:2. 24.09.2019 22:00 Хоккей Абушкин Руслан «Локомотив» победил без Мактавиша. Удачный дебют для Ардашева «Советский спорт» – о первой победе «Локомотива» под руководством Александра Ардашева. 25.09.2019 22:30 Хоккей Костяев Иван Самарин проиграл Алиеву, Алиев – Самсонову. И все они – Трусовой На турнире Братиславе все три золота достались россиянам. Последнее добыл Дмитрий Алиев, но эту победу вряд ли можно занести ему в актив. 21.09.2019 22:15 Фигурное катание Тигай Лев «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 11-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 27.09.2019 08:00 Футбол Алиев в Братиславе пробил сотню. Самойлов в Сызрани набрал почти две На турнире в Словакии россиянин Дмитрий Алиев в блестящем стиле выиграл короткую программу, установив новый рекорд страны – 101,49 балла. 21.09.2019 00:00 Фигурное катание Тигай Лев «Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай Принцесса стала королевой. Трусова отобрала мировые рекорды у Загитовой 15-летняя россиянка Александра Трусова выиграла свой первый же «взрослый» турнир с двумя рекордами мира. 21.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев