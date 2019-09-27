Нурмагомедов ответил на вызов Ибрагимовича: Полная ерунда - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 сентября 2019 16:55ФутболГичунцев Артур

Нурмагомедов ответил на вызов Ибрагимовича: Полная ерунда

Россиянин не поддержал челлендж шведского футболиста.

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович стал автором нового челленджа под названием «matrixchallenge».

Его суть заключается в том, что нужно зафиксировать мяч на груди, и двигать руками, как это делал главный герой фильма «Матрица», когда уклонялся от пуль.

Выложив видео, нападающий упомянул хавбека «МЮ» Поля Погба, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, своего агента Мино Райолу и сербского теннисиста Новака Джоковича.

Российский боец прокомментировал пост игрока в соцсети. Он написал под видео: «Полная ерунда».

Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Хачанов покинул топ-20 чемпионской гонки, Рублев вошел в топ-30 Медведев остался на четвертом месте в рейтинге ATP, Рублев поднялся на 36-е Даниил Медведев: Живу в Монако, и только с женой удается разговаривать на русском
Восточный экспресс-вылет. «Динамо» выбыло из Кубка, «Зенит» идет дальше В первых четырех матчах 1/16 финала Кубка России, состоявшихся на Дальнем Востоке и в Сибири, из числа участников турнира выбыли два клуба РПЛ. А два других с трудом избежали подобной участи. 25.09.2019 17:30 Футбол Мощенко Захар
«Что дальше? Посмотрим». Трусовой мало двух рекордов и трех четверных? Возвращаемся к феноменальному выступлению 15-летней россиянки Александры Трусовой, которая на первом же «взрослом» турнире установила два мировых рекорда. 22.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Мастер-класс на дорожку. Туктамышева разгромила соперниц в Петербурге Елизавета Туктамышева вслед за короткой программой уверенно выиграла и произвольную на этапе Кубка Санкт-Петербурга, чисто исполнив еще два тройных акселя. 27.09.2019 13:34 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Щербакова выиграла Lombardia Trophy, Туктамышева - вторая Туктамышева выиграла короткую программу на Lombardia Trophy Брайан Орсер: Благодаря конкуренции Медведева и Туктамышева могут сделать шаг вперед
Скоро Евротур. Кудашов должен проверить молодых вратарей «Советский спорт» советует главному тренеру сборной России обратить внимание на молодых голкиперов КХЛ. 26.09.2019 16:30 Хоккей Костяев Иван
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Была зеленая – стала черная. Туктамышева показала новую короткую программу Экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева легко выиграла короткую программу на этапе Кубка Санкт-Петербурга – с новой музыкой и очень высокими оценками. 26.09.2019 12:45 Фигурное катание Тигай Лев
«Нас подводят индивидуальные ошибки». Что говорили Знарок и Цулыгин Комментарии главных тренеров «Спартака» и «Салавата Юлаева» после матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором уфимцы в Москве одержали волевую победу со счетом 4:2. 24.09.2019 22:00 Хоккей Абушкин Руслан
Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай
Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-Петербурге Даниил Медведев не только приехал в Санкт-Петербург, но и одержал победу в своем первом матче. В четверг финалист US Open и четвертая ракетка планеты обыграл в Северной столице Евгения Донского. 19.09.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Новости
16:55 Футбол Нурмагомедов ответил на вызов Ибрагимовича: Полная ерунда
16:34 Волейбол Стал известен состав сборной России на Кубок мира среди мужчин
16:16 Футбол «Динамо» одолело «Ростов», бело-голубые одержали 8-ю победу и возглавили молодежное первенство
15:55 ММА Менеджер Нурмагомедова: Мэйвезер просит боя с Хабибом
15:40 Футбол Джака назначен новым капитаном лондонского «Арсенала»
15:22 Футбол Источник: Мамаев подпишет двухлетний контракт с «Ростовом»
15:04 Футбол СМИ: Гаттузо даст интервью Арустамяну и посетит матч «Локомотив» – «Зенит»
14:50 Футбол Жеребьевка 1/8 финала Кубка России. «Спартак» и «Ростов» встретятся в Москве
14:35 Футбол Ибрагимович придумал новый челлендж. Он бросил вызов Хабибу, Погба и Джоковичу (видео)
14:18 Футбол «Локомотив» добыл победу над «Зенитом» и возглавил молодежное первенство России
14:03 Футбол Массимо Каррера: Хотелось бы посвятить себя серьезному проекту
13:49 Теннис Соболенко обыграла Барти и вышла в финал турнира в Ухане
13:32 Футбол Ринат Билялетдинов: Матч «Локомотив» – «Зенит» можно считать ключевым
13:28 Хоккей Максим Шалунов: ЦСКА продолжает набирать ход, это не может не радовать
13:10 Хоккей «Ак Барс» представил альтернативную форму черного цвета
13:08 Формула-1 Леклер – победитель первой тренировки Гран-при России, Квят – на 19-й позиции
12:44 Баскетбол Михаил Кулагин: В ЦСКА одна цель – победа в каждой игре в любом турнире
12:39 Формула-1 Александр Албон: Меня впечатлил автодром, располагающийся в Олимпийском парке
12:24 Формула-1 Берни Экклстоун – о переносе Гран-при России в Петербург: Все может быть, давайте подождем
12:20 Футбол «Зенит» подарил Халку чемпионскую футболку с автографами всех игроков (фото)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика