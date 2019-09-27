Нурмагомедов ответил на вызов Ибрагимовича: Полная ерунда

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович стал автором нового челленджа под названием «matrixchallenge».
Его суть заключается в том, что нужно зафиксировать мяч на груди, и двигать руками, как это делал главный герой фильма «Матрица», когда уклонялся от пуль.
Выложив видео, нападающий упомянул хавбека «МЮ» Поля Погба, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, своего агента Мино Райолу и сербского теннисиста Новака Джоковича.
Российский боец прокомментировал пост игрока в соцсети. Он написал под видео: «Полная ерунда».
Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай Восточный экспресс-вылет. «Динамо» выбыло из Кубка, «Зенит» идет дальше В первых четырех матчах 1/16 финала Кубка России, состоявшихся на Дальнем Востоке и в Сибири, из числа участников турнира выбыли два клуба РПЛ. А два других с трудом избежали подобной участи. 25.09.2019 17:30 Футбол Мощенко Захар «Что дальше? Посмотрим». Трусовой мало двух рекордов и трех четверных? Возвращаемся к феноменальному выступлению 15-летней россиянки Александры Трусовой, которая на первом же «взрослом» турнире установила два мировых рекорда. 22.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев Мастер-класс на дорожку. Туктамышева разгромила соперниц в Петербурге Елизавета Туктамышева вслед за короткой программой уверенно выиграла и произвольную на этапе Кубка Санкт-Петербурга, чисто исполнив еще два тройных акселя. 27.09.2019 13:34 Фигурное катание Тигай Лев Скоро Евротур. Кудашов должен проверить молодых вратарей «Советский спорт» советует главному тренеру сборной России обратить внимание на молодых голкиперов КХЛ. 26.09.2019 16:30 Хоккей Костяев Иван «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Была зеленая – стала черная. Туктамышева показала новую короткую программу Экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева легко выиграла короткую программу на этапе Кубка Санкт-Петербурга – с новой музыкой и очень высокими оценками. 26.09.2019 12:45 Фигурное катание Тигай Лев «Нас подводят индивидуальные ошибки». Что говорили Знарок и Цулыгин Комментарии главных тренеров «Спартака» и «Салавата Юлаева» после матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором уфимцы в Москве одержали волевую победу со счетом 4:2. 24.09.2019 22:00 Хоккей Абушкин Руслан Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-Петербурге Даниил Медведев не только приехал в Санкт-Петербург, но и одержал победу в своем первом матче. В четверг финалист US Open и четвертая ракетка планеты обыграл в Северной столице Евгения Донского. 19.09.2019 23:00 Теннис Мысин Николай