Нурмагомедов ответил на вызов Ибрагимовича: Полная ерунда Россиянин не поддержал челлендж шведского футболиста.

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович стал автором нового челленджа под названием «matrixchallenge».

Его суть заключается в том, что нужно зафиксировать мяч на груди, и двигать руками, как это делал главный герой фильма «Матрица», когда уклонялся от пуль.

Выложив видео, нападающий упомянул хавбека «МЮ» Поля Погба, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, своего агента Мино Райолу и сербского теннисиста Новака Джоковича.

Российский боец прокомментировал пост игрока в соцсети. Он написал под видео: «Полная ерунда».