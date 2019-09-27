Мората пропустит дерби с «Реалом». Его дисквалификацию оставили в силе Встреча состоится 28 сентября.

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Королевская футбольная федерация Испании отклонила апелляцию мадридского «Атлетико» на отмену желтой карточки нападающего Альваро Мораты, который был удален в матче против «Мальорки» (2:0).

Таким образом, испанец не поможет «матрасникам» в дерби с «Реалом». Также его клуб выплатит штраф в размере 350 евро.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 4 матча и забил один гол.Виды спорта

Ранее он выступал в составе «Реала», с которым выиграл две Лиги чемпионов, а также чемпионат страны.