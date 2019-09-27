Хонда попросился в «Манчестер Юнайтед»

33-летний футболист находится в статусе свободного агента, но при этом работает в тренерском штабе сборной Камбоджи.
«Манчестер Юнайтед», пришлите мне предложение. Мне не нужны деньги, но я хочу играть в отличной команде с классными партнёрами», – написал хавбек.
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