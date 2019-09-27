Хонда попросился в «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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27 сентября 2019 22:14ФутболКоноплев Александр

Хонда попросился в «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда обратился в своем твиттере к «Манчестер Юнайтед».

33-летний футболист находится в статусе свободного агента, но при этом работает в тренерском штабе сборной Камбоджи.

«Манчестер Юнайтед», пришлите мне предложение. Мне не нужны деньги, но я хочу играть в отличной команде с классными партнёрами», – написал хавбек.

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