Массимо Каррера: Я пытался выучить русский язык, но это было нелегко

Итальянец похвалил своего переводчика Артема Фетисова.
– У меня был переводчик. Он копировал мою интонацию, даже когда я злился! С ним не было никаких проблем. Я пытался выучить русский язык, но это было нелегко. Когда нужно произнести эмоциональную речь, есть два варианта: или хорошо знать язык, или делать это на итальянском, – приводит слова Карреры Tuttomercatoweb.
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