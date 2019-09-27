Массимо Каррера: Я пытался выучить русский язык, но это было нелегко - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 сентября 2019 22:43ФутболКоноплев Александр

Массимо Каррера: Я пытался выучить русский язык, но это было нелегко

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что не испытывал потребности в изучении русского языка.

Итальянец похвалил своего переводчика Артема Фетисова.

– У меня был переводчик. Он копировал мою интонацию, даже когда я злился! С ним не было никаких проблем. Я пытался выучить русский язык, но это было нелегко. Когда нужно произнести эмоциональную речь, есть два варианта: или хорошо знать язык, или делать это на итальянском, – приводит слова Карреры Tuttomercatoweb.

Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Хачанов покинул топ-20 чемпионской гонки, Рублев вошел в топ-30 Медведев остался на четвертом месте в рейтинге ATP, Рублев поднялся на 36-е Даниил Медведев: Живу в Монако, и только с женой удается разговаривать на русском
Жуниор дос Сантос: Бой с Волковым в Москве – серьезный вызов Бразильский боец смешанного стиля Жуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве. 14.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав
«Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей
Еще по теме:
Хачанов покинул топ-20 чемпионской гонки, Рублев вошел в топ-30 Медведев остался на четвертом месте в рейтинге ATP, Рублев поднялся на 36-е Даниил Медведев: Живу в Монако, и только с женой удается разговаривать на русском
Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай
Дмитрий Кудряшов: Хочу исправить все свои ошибки Боксер Дмитрий Кудряшов дал интервью «Советскому спорту». 22.09.2019 13:30 Бокс Усачев Владислав
Алиев в Братиславе пробил сотню. Самойлов в Сызрани набрал почти две На турнире в Словакии россиянин Дмитрий Алиев в блестящем стиле выиграл короткую программу, установив новый рекорд страны – 101,49 балла. 21.09.2019 00:00 Фигурное катание Тигай Лев
Дацюк вернулся и проиграл. «Витязь» победил «Автомобилист» и возглавил таблицу Подмосковная команда одолела в овертайме лидера Востока (1:0 ОТ), а «Спартак» с вернувшимся Олегом Знарком уступил дома «Салавату Юлаеву» 2:4, выигрывая 2:0. 24.09.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
Александр Волков: UFC заинтересован в том, чтобы я включился в гонку за титул Российский боец UFC Александр Волков рассказал о работе на Первом канале во время поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, а также оценил своего следующего соперника – Жуниора дос Сантосе. 13.09.2019 15:15 ММА Усачев Владислав
Зачем Туктамышевой Кубок Санкт-Петербурга? Анонс событий уик-энда Центральным турниром этой недели по идее должен стать юниорский этап Гран-при в Загребе. Но оказалось, что и у «взрослых» ожидается кое-что крайне интересное. 26.09.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
22:43 Футбол Массимо Каррера: Я пытался выучить русский язык, но это было нелегко
22:14 Футбол Хонда попросился в «Манчестер Юнайтед»
21:50 Хоккей ЦСКА всухую обыграл «Торпедо»
21:36 Хоккей «Миннесота» ждет Капризова в следующем сезоне
21:24 Баскетбол Римас Куртинайтис: Подписывали Мозгова с мыслями, что он будет готов к декабрю
21:00 Футбол Глушаков выложил фото с Хави
20:49 Легкая атлетика Ласицкене – в финале чемпионата мира
20:38 Формула-1 Жак Вильнев: Квят должен быть счастлив, что не смотрит гонки по телевизору
20:20 Хоккей Найджел Доус: КХЛ становится лучше во всем. Только зарплаты снизились
20:08 Футбол «Барселона» вслед за Месси потеряла Фати
19:57 ММА Экс-чемпион UFC Вудли: Хочу подраться с Хабибом, вижу кучу минусов у этого бойца
19:50 Баскетбол Антон Понкрашов: До последнего был уверен, что УНИКС оставит меня
19:46 Хоккей Макаров перешел в рижское «Динамо»
19:43 Футбол Головин признан лучшим футболистом прошедшего мидуика
19:28 Хоккей С хоккеистами «Амура» не полностью рассчитались за август
19:27 Футбол Сиссоко продлил контракт с «Тоттенхэмом» (видео)
19:19 Хоккей «Трактор» на своем льду проиграл «Барысу»
19:12 Хоккей Хомицкий завершил карьеру и стал тренером «Сочи»
18:59 Футбол Погба обозначил свои условия по вопросу нового контракта
18:35 Волейбол Томас Саммелвуо – о вылете с чемпионата Европы: Может быть, сборная России была самоуверенна
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика