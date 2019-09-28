Игорь Лебеденко: Игнашевичу очень здорово удалось из футболиста стать тренером

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко объяснил успехи Сергея Игнашевича на посту главного тренера черно-белых. По мнению Лебеденко, у специалиста были хорошие учителя.
– Наверное, еще на закате карьеры Игнашевич начал себя готовить к этому. Ему очень здорово удалось из футболиста стать тренером. Пока начинающим, но тем не менее уже сейчас все очень организованно. У него были сильные учителя. Он постарался взять от них лучшее и переложил на свою схему работы. Пока все получается.
– Наблюдая за Игнашевичем, готовите себя к тренерству?
– Конечно, мне это интересно. Все-таки все, чем мы умеем заниматься, – это футбол. Мне очень интересно, как человек начинает свой тренерский путь. Конечно, я не могу знать все тонкости, для этого нужно находиться в тренерском штабе. Но какие-то моменты все-таки подмечаю. Думаю, если в дальнейшем у меня будут тренерские планы, всегда смогу позвонить Игнашевичу, попросить совета, и он не откажет, – приводят слова Лебеденко «Известия».
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