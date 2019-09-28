Менди написал письмо в FA в защиту Бернарду Силвы, которого обвиняют в расизме Португалец сравнил партнера с талисманом бренда по производству арахиса в шоколаде.

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Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди написал письмо в Футбольную ассоциацию Англии, которая открыло расследование в отношении его партнера Бернарду Силвы, сообщает The Times.

На прошлой неделе 25-летний португалец опубликовал пост, на котором сравнил темнокожего француза с талисманом испанского бренда по производству арахиса в шоколаде. В Англии увидели в этом сравнении проявления расизма, и теперь Бернарду Силве грозит дисквалификация на шесть матчей.

В свою очередь Менди выступил в защиту партнера и заявил, что это сравнение его не обидело.

Добавим, что Бернарду Силва и Менди выступают вместе с 2016 года. До перехода в «Манчестер Сити» они играли за «Монако».