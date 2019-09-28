Алекс Крал: Лучше всего ощущаю себя на позиции «восьмерки» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 сентября 2019 12:22ФутболЛипкин Антон

Алекс Крал: Лучше всего ощущаю себя на позиции «восьмерки»

Чешский полузащитник провел за «Спартак» три матча.

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал высказался о своей любимой позиции на поле.

«Лучше всего я ощущаю себя на позиции «восьмерки», – сказал 21-летний чех в интервью клубной пресс-службе. – Но в «Славии» полузащитники очень часто менялись местами, поэтому временами играл в опорной зоне, временами – атакующим хавбеком.

При этом до «Славии» был центральным защитником и именно в таком качестве пришел в пражский клуб. Тренер сказал, что нужно помочь в центре, – и я стал это делать. Так что могу исполнять разные роли на поле».

Напомним, «Крал» стал игроком «Спартака» 1 сентября после перехода из «Славии» (Прага). После этого он провел за команду три матча.

В воскресенье в 11-м туре премьер-лиги «Спартак» сыграет дома с «Оренбургом». Начало матча на «Открытие Арене» – 16:30 (мск).

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Еще по теме:
Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России Александр Логинов: Мы нашли понимание с СБР по контракту Дмитрий Васильев: Думаю, Логинов будет выступать в любом случае
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Хачанов покинул топ-20 чемпионской гонки, Рублев вошел в топ-30 Медведев остался на четвертом месте в рейтинге ATP, Рублев поднялся на 36-е Даниил Медведев: Живу в Монако, и только с женой удается разговаривать на русском
Знарок выиграл у Дацюка. С Волшебником «Автомобилист» пока не забивает и не побеждает До этого матча счет в противостоянии Павла Дацюка и Олега Знарка был ничейный – 1:1. 26.09.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав
Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай
Самсонов – новая «бомба» от Тутберидзе. Обзор турниров прошедшего уик-энда Наряду с мировыми рекордами Александры Трусовой на минувшей неделе хватало и других событий. Не столь громких, но весьма интересных. 23.09.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Зарплаты в НХЛ: по соотношению цена/качество Россия вне конкуренции После того как 21-летний американец Мэттью Ткачук заключил-таки контракт с «Калгари», на рынке остались лишь три значимые неподписанные фигуры – финны Микко Рантанен, Патрик Лайне и американец Кайл Коннор. 27.09.2019 10:00 Хоккей Славин Виталий
«Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий
Новости
12:22 Футбол Алекс Крал: Лучше всего ощущаю себя на позиции «восьмерки»
12:10 Футбол «Урал»: С первым снегом, РПЛ, ЦСКА до встречи
11:31 Футбол «Ливерпуль» может быть исключен из Кубка лиги
11:20 Авто/Мото Шварцман стал чемпионом Формулы-3
11:11 Формула-1 «Торо Россо» будет переименована в «Альфа Таури»
10:58 Формула-1 «Макларен» перейдет на двигатели «Мерседес» с 2021 года
10:49 Формула-1 Чейз Кэри – о Гран-при России: Наша цель – развивать сотрудничество намного дальше 2025 года
10:39 Баскетбол Димитрис Итудис: Игру с «Енисеем» собираемся провести очень серьезно
10:30 Хоккей Игорь Никитин – о победе над «Торпедо»: Хорошая игра, в которой здорово действовали вратари
10:25 Хоккей Дэвид Немировски: Бывают такие дни, когда шайба не заходит в ворота
10:18 Хоккей Джефф Блэшилл: Свечникову не все равно, он хочет быть хорошим хоккеистом
10:13 Хоккей Евгений Свечников: Очень много работал каждый день и горжусь собой
10:00 Футбол Бубнов поставил на ничью в матче «Локомотив» – «Зенит»
09:55 Футбол «Локомотив» примет «Зенит» в 11-м туре премьер-лиги
09:48 Хоккей Защитник «Трактора» Йессе Виртанен: В хоккее случаются серии поражений
09:09 Футбол Менди написал письмо в FA в защиту Бернарду Силвы, которого обвиняют в расизме
08:56 Футбол Александр Бубнов: «Ростов» смотрится куда более цельной командой, чем «Динамо»
08:52 Футбол «Ростов» примет «Динамо» в 11-м туре премьер-лиги
08:43 Хоккей Корбан Найт: Карлссон сыграл выше всяких похвал
08:37 Футбол Унаи Эмери – о капитанстве Джаки: Мы хотим изменить мнение, которое сложилось о нем
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика