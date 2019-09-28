Алекс Крал: Лучше всего ощущаю себя на позиции «восьмерки» Чешский полузащитник провел за «Спартак» три матча.

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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал высказался о своей любимой позиции на поле.

«Лучше всего я ощущаю себя на позиции «восьмерки», – сказал 21-летний чех в интервью клубной пресс-службе. – Но в «Славии» полузащитники очень часто менялись местами, поэтому временами играл в опорной зоне, временами – атакующим хавбеком.

При этом до «Славии» был центральным защитником и именно в таком качестве пришел в пражский клуб. Тренер сказал, что нужно помочь в центре, – и я стал это делать. Так что могу исполнять разные роли на поле».

Напомним, «Крал» стал игроком «Спартака» 1 сентября после перехода из «Славии» (Прага). После этого он провел за команду три матча.

В воскресенье в 11-м туре премьер-лиги «Спартак» сыграет дома с «Оренбургом». Начало матча на «Открытие Арене» – 16:30 (мск).