Алекс Крал: Сейчас я остался без Лиги чемпионов, но в целом поднялся на новый уровень

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал объяснил, почему ушел из «Славии», которая благодаря победе в чемпионате Чехии, выступает в Лиге чемпионов.
«Я принял трудное, но продуманное решение, – сказал 21-летний чех в интервью клубной пресс-службе. – Смотрю не только в завтрашний день, а гораздо дальше.
Да, сейчас я остался без Лиги чемпионов, но в целом поднялся на новый уровень. Уверен в этом. «Спартак» – большой клуб. И если я проявлю себя здесь, это станет отличным фундаментом, чтобы двигаться дальше».
Напомним, «Крал» стал игроком «Спартака» 1 сентября после перехода из «Славии» (Прага). После этого он провел за команду три матча.
В воскресенье в 11-м туре премьер-лиги «Спартак» сыграет дома с «Оренбургом». Начало матча на «Открытие Арене» – 16:30 (мск).
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