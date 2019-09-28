Александр Головин: Не обращаю внимания на голы. Важно лишь одно – возвращение «Монако» на вершину

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Хавбек «Монако» Александр Головин поделился эмоциями после победы над «Ниццей» в 7-м туре чемпионата Франции (3:1), где он оформил дубль и отдал голевой пас.

«Я не обращаю внимания на свои голы, это не главное. Важно лишь одно – возвращение «Монако» на вершину.

Где мне нравиться играть? Я чувствую себя уверенно в центре поля, где могу помочь партнерам.

Что касается моей адаптации, то если бы я был из Европы, все бы прошло проще. Но я ни с кем не советовался, когда переходил в «Монако». Многие люди делились своими мыслями: Слуцкий, Черчесов, Гончаренко, и у всех было свое мнение», – заявил футболист пресс-службе французской лиги.

Обыграв «Ниццу», команда Леонарду Жардима одержала первую победу в сезоне.