Александр Головин: Не обращаю внимания на голы. Важно лишь одно – возвращение «Монако» на вершину - Советский спорт
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28 сентября 2019 13:40ФутболГичунцев Артур

Александр Головин: Не обращаю внимания на голы. Важно лишь одно – возвращение «Монако» на вершину

Российский футболист перебрался в лигу 1 летом 2018 года.

Хавбек «Монако» Александр Головин поделился эмоциями после победы над «Ниццей» в 7-м туре чемпионата Франции (3:1), где он оформил дубль и отдал голевой пас.

«Я не обращаю внимания на свои голы, это не главное. Важно лишь одно – возвращение «Монако» на вершину.

Где мне нравиться играть? Я чувствую себя уверенно в центре поля, где могу помочь партнерам.

Что касается моей адаптации, то если бы я был из Европы, все бы прошло проще. Но я ни с кем не советовался, когда переходил в «Монако». Многие люди делились своими мыслями: Слуцкий, Черчесов, Гончаренко, и у всех было свое мнение», – заявил футболист пресс-службе французской лиги.

Обыграв «Ниццу», команда Леонарду Жардима одержала первую победу в сезоне.

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