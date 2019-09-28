«Ювентус» обыграл СПАЛ. Роналду забил

В составе победителей отличились Миралем Пьянич (45-я минута) и Криштиану Роналду (78).
«Ювентус» временно возглавил турнирную таблицу серии А.
Напомним, что туринцы – соперник «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов.
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