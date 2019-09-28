«Ювентус» обыграл СПАЛ. Роналду забил - Советский спорт
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28 сентября 2019 17:57ФутболКоноплев Александр

«Ювентус» обыграл СПАЛ. Роналду забил

В матче шестого тура чемпионата Италии «Ювентус» в Турине обыграл СПАЛ – 2:0.

В составе победителей отличились Миралем Пьянич (45-я минута) и Криштиану Роналду (78).

«Ювентус» временно возглавил турнирную таблицу серии А.

Напомним, что туринцы – соперник «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов.

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