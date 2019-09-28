Санчес забил первый мяч за «Интер», а потом получил красную Нападающий «Интер» Алексис Санчес забил мяч во встрече шестого тура чемпионата Италии против «Сампдории».

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Он открыл счет на 20-й минуте. Этот гол стал первым для чилийца за миланцев.

При этом на 47-й минуте форвард получил вторую желтую карточку, оставив свой клуб в меньшинстве.