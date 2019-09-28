«Интер» одержал шестую победу подряд - Советский спорт
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28 сентября 2019 20:54ФутболКоноплев Александр

«Интер» одержал шестую победу подряд

У Санчеса гол, передача и удаление.

В матче шестого тура чемпионата Италии «Самподрия» в Генуе уступила «Интеру» – 1:3.

В составе победителей отличились Стефано Сенси (20-я минута), Алексис Санчес (22) и Роберто Гальярдини (61). У проигравших отметился Якуп Янкто (55).

Отметим, что с 49-й минуте гости играли в меньшинстве после удаления Алексиса Санчеса.

«Интер» одержал шестую победу со старта чемпионата.

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