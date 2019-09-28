«Манчестер Сити» нанес поражение «Эвертону» В матче седьмого тура английской премьер-лиги «Эвертон» в Ливерпуле уступил «Манчестер Сити» – 1:3.

В составе победителей отличились Габриэл Жезус (24-я минута), Рияд Марез (71) и Рахим Стерлинг (85).

У проигравших забил Доминик Кэлверт-Льюин (33).

«Манчестер Сити» с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Горожане» отстают от «Ливерпуля» на пять очков.