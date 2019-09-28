«Монако» с Головиным обыграл «Брест» Завершились пять матчей восьмого тура чемпионата Франции.

«Монако» дома крупно обыграл «Брест» – 4:1. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте.

«Монако» одержал вторую победу подряд и теперь занимает 12-е место.

Лига 1

Восьмой тур

«Монако» – «Брест» – 4:1 (1:0)

«Анже» – «Амьен» – 1:1 (0:1)

«Мец» – «Тулуза» – 2:2 (1:0)

«Ницца» – «Лилль» – 1:1 (1:1)

«Реймс» – «Дижон» – 1:2 (1:1)