Сергей Силкин: Руководители «Динамо» от спорта довольно далеко Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин выступил против приглашения итальянца Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера бело-голубых.

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Сейчас команду возглавляет Дмитрий Хохлов.

– Команду сейчас нужно встряхнуть, но руководители «Динамо» от спорта довольно далеко и не видят что нужно делать, когда что-то не складывается. Такие деньги вложены.

Болельщики все просто возмущены. И я не думаю, что Гаттузо может встряхнуть команду, но он недавно закончил карьеру, как и Дима Хохлов, а тренерская профессия другая совсем и нужно ей учиться, заниматься, чтобы как тренер из себя что-то представлять, – приводит слова Силкина «РИА Новости».

28 сентября «Динамо» проиграло в пятом матче подряд.