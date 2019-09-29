Арнор Сигурдссон: ЦСКА в матче с «Уралом» надо воспользоваться своими моментами Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 11-го тура чемпионата России против «Урала».

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«Для нас это важная игра, поскольку мы боремся за первое место и нам необходимо набирать много очков. Мы одержали несколько побед и хотим сохранить набранный ход. Против «Урала» будет непросто, они неплохо играют, много забивают, но и достаточно много пропускают. Надо воспользоваться своими моментами и добиться результата», - приводит слова Сигурдссона пресс-служба ЦСКА.

Встреча состоится сегодня, 29 сентября, на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 11:30 по московскому времени.

Добавим, что ЦСКА, на данный момент набравший 22 очка, в случае победы в этой игре выйдет в лидеры турнирной таблицы российской премьер-лиги.