Олег Терехин: В «Динамо» подвезли неплохих игроков, но нужно время

- Вокруг любого тренера всегда ходит много разговоров, и вокруг Хохлова тоже. Но если работает человек, то пусть работает. В «Динамо» подвезли неплохих игроков, только их надо подсобрать в одну команду. Ребятам тоже трудно сразу влиться в новый коллектив в новой для себя стране и привыкнуть к другим требованиям. Поэтому «Динамо» нужно время, - приводит слова Терехина «Евро-футбол».
Ранее «Динамо» в официально заявило о том, что до зимней паузы в чемпионате России работу с командой продолжит Дмитрий Хохлов.
Напомним, что после 11 туров российской премьер-лиги «Динамо» под руководством Хохлова набрало десять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
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