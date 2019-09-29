Олег Терехин: В «Динамо» подвезли неплохих игроков, но нужно время - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 сентября 2019 11:19Футбол

Олег Терехин: В «Динамо» подвезли неплохих игроков, но нужно время

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин прокомментировал слухи об отставке главного тренера команды Дмитрия Хохлова.

- Вокруг любого тренера всегда ходит много разговоров, и вокруг Хохлова тоже. Но если работает человек, то пусть работает. В «Динамо» подвезли неплохих игроков, только их надо подсобрать в одну команду. Ребятам тоже трудно сразу влиться в новый коллектив в новой для себя стране и привыкнуть к другим требованиям. Поэтому «Динамо» нужно время, - приводит слова Терехина «Евро-футбол».

Ранее «Динамо» в официально заявило о том, что до зимней паузы в чемпионате России работу с командой продолжит Дмитрий Хохлов.

Напомним, что после 11 туров российской премьер-лиги «Динамо» под руководством Хохлова набрало десять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Такой Медведев – бесподобен. Россиянин выиграл турнир в Санкт-Петербурге Даниил Медведев завоевал третий титул в сезоне и шестой за карьеру. В финале в Санкт-Петербурге он разгромил хорвата Борну Чорича – 6:3, 6:1. 22.09.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Хачанов покинул топ-20 чемпионской гонки, Рублев вошел в топ-30 Медведев остался на четвертом месте в рейтинге ATP, Рублев поднялся на 36-е Даниил Медведев: Живу в Монако, и только с женой удается разговаривать на русском
Зачем Туктамышевой Кубок Санкт-Петербурга? Анонс событий уик-энда Центральным турниром этой недели по идее должен стать юниорский этап Гран-при в Загребе. Но оказалось, что и у «взрослых» ожидается кое-что крайне интересное. 26.09.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Логинов и Миронова выиграли золотые медали на чемпионате России Лиза Виттоцци: Бороться с Вирер – это нормально, никаких конфликтов не возникает Дарья Домрачева: От Белорусской федерации биатлона предложений не поступало
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
«Зенит» на сегодня не лучший в РПЛ. Аргументы и факты После поражения чемпиона от «Локо» Юрий Цыбанев проводит ревизию достоинств команды Сергея Семака. 29.09.2019 11:15 Футбол Цыбанев Юрий
Крылов проиграл возрастному бразильцу, Гейтжи вырубил Серроне (видео) В Ванкувере (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В одном из главных поединков бойцовского шоу 27-летний Никита Крылов раздельным решением судей уступил 39-летнему Гловеру Тейшейре. 15.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей
Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай
«Локо»: с VAR и «Зенитом» справились. На очереди – «Атлетико» Команда Юрия Семина даже в условиях тяжелого календаря нашла в себе силы обыграть чемпиона страны за три дня до важнейшего поединка в Лиге чемпионов. 28.09.2019 21:00 Футбол Мощенко Захар
Дмитрий Кудряшов: Хочу исправить все свои ошибки Боксер Дмитрий Кудряшов дал интервью «Советскому спорту». 22.09.2019 13:30 Бокс Усачев Владислав
Новости
11:40 Футбол Олег Терехин: «Локомотив» способен победить «Атлетико» за счет бойцовских качеств
11:19 Футбол Олег Терехин: В «Динамо» подвезли неплохих игроков, но нужно время
11:12 Хоккей Рантанен согласовал с «Колорадо» шестилетний контракт
11:01 Теннис Блинкова проиграла Путинцевой в первом круге турнира в Пекине
10:41 Футбол Арнор Сигурдссон: ЦСКА в матче с «Уралом» надо воспользоваться своими моментами
10:36 Волейбол Волейболистки сборной России проиграли Бразилии и заняли третье место на Кубке мира
10:25 Футбол «Урал» – ЦСКА: Стартовые составы команд
10:20 Хоккей Джоэл Кенневилль: Бобровский в матче против «Тампы» был великолепен
10:17 Хоккей Нападающие «Питтсбурга» Кросби и Раст не доиграли матч против «Баффало» из-за травм
10:06 Футбол Александр Бубнов: «Урал» – серьезный соперник, но ЦСКА все-таки сильней
09:53 Хоккей Нападающий Коннор подписал семилетний контракт с «Виннипегом»
09:43 Хоккей Сергей Бобровский: Следующая игра будет по-настоящему важной - начинается реальный хоккей
09:35 Хоккей 26 сэйвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть по буллитам «Тампу-Бэй»
09:23 Хоккей «Торонто» на своем льду всухую разгромил «Детройт»
08:53 ММА В Bellator состоялся один из самых быстрых нокаутов в истории организации (видео)
08:35 Футбол Гилерме опубликовал фото из раздевалки «Локомотива» после победы над «Зенитом»
08:22 Футбол Левандовски установил новый рекорд бундеслиги
08:05 Футбол Жена Мамаева показала реакцию болельщиков «Ростова» на переход ее мужа (видео)
01:13 Футбол Бенедикт Хеведес: «Локомотив» может бороться с сильными соперниками, если играет в командный футбол
00:27 Футбол Федор Смолов: Мои слова в перерыве матча – это эмоции. Не хотел никого обидеть
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика