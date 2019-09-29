Олег Терехин: В «Динамо» подвезли неплохих игроков, но нужно время

- Вокруг любого тренера всегда ходит много разговоров, и вокруг Хохлова тоже. Но если работает человек, то пусть работает. В «Динамо» подвезли неплохих игроков, только их надо подсобрать в одну команду. Ребятам тоже трудно сразу влиться в новый коллектив в новой для себя стране и привыкнуть к другим требованиям. Поэтому «Динамо» нужно время, - приводит слова Терехина «Евро-футбол».

Ранее «Динамо» в официально заявило о том, что до зимней паузы в чемпионате России работу с командой продолжит Дмитрий Хохлов.

Напомним, что после 11 туров российской премьер-лиги «Динамо» под руководством Хохлова набрало десять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.