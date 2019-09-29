Олег Терехин: «Локомотив» способен победить «Атлетико» за счет бойцовских качеств Бывший форвард «Локомотива» Олег Терехин поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов между железнодорожниками и «Атлетико».

- «Локомотив» набрал хорошую физическую форму и подходит к игре с мадридцам в хорошем настроении. Мастерства у железнодорожников хватает, иностранцы и россияне хорошо понимают друг друга. «Локомотив» способен победить «Атлетико» за счет бойцовских качеств, - приводит слова Терехина «Евро-футбол.ру».

Напомним, что встреча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» - «Атлетико» состоится 1 октября в Москве. В стартовом матче европейского турнира железнодорожники на выезде переиграли «Байер» со счетом 2:1.