ЦСКА в гостях разгромил «Урал» и вышел в лидеры РПЛ

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В составе армейцев голами отметились Хердур Магнуссон (17-я минута), Арнор Сигурдссон (57) и Яка Бийол (65).

ВИДЕО ВСЕХ ГОЛОВ

Отметим, что на 76-й минуте встречи нападающий ЦСКА Федор Чалов с 11-метровой отметки не смоге переиграть голкипера екатеринбургского клуба Олега Баклова.

После этой победы ЦСКА набрал 25 очков и возглавил турнирную таблицу российской премьер-лиги. «Урал», имея в активе 14 очков, расположился на шестом месте.

Чемпионат России

11-й тур

«Урал» – ЦСКА – 0:3 (0:1)

Голы: Магнуссон, 17 – 0:1. А. Сигурдссон, 57. Бийол, 66 – 0:3

Нереализованный пенальти: Чалов, 76 (вратарь)

«Урал»: Баклов, Кулаков, Поляков, Р. Емельянов, Меркулов, Димитров (Кухарчик, 67), Егорычев (Бавин, 79), Августиняк, Эль Кабир, Панюков (Бикфалви, 46), Ильин

ЦСКА: Акинфеев, Шарлия, Дивеев, Магнуссон, Фернандес, Ахметов (Нисимура, 79), Обляков, Кучаев, Влашич (Бистрович, 69), А. Сигурдссон (Бийол, 61), Чалов

Предупреждения: А. Сигурдссон, 52; Р. Емельянов, 75

Судья: Кукуян (Сочи)