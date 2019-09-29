«Енисей» обыграл «Мордовию», прервав серию из 13 матчей без побед Футболисты «Енисея» одержали победу над «Мордовией» в домашнем матче 15-го тура первенства ФНЛ со счетом 2:1.

В составе красноярской команды голами отметились Артем Делькин (13-я минута) и Роман Бугаев (90+4). У команды из Саранска отличился Денис Поярков (24-я минута).

Таким образом, «Енисей» прервал свою серию без побед в ФНЛ, которая насчитывала 13 матчей (8 поражений и 5 ничьих), до этого клуб из Красноярска последний раз побеждал в выещздном матче 1-го тура против «Текстильщика» (1:0).

После этой игры «Енисей» набрал 11 очков и поднялся на 19-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Мордовия», имея в активе 13 очков, занимает 16-е место.

В следующем туре «Енисей» в гостях сыграет портив «Нижнего Новгорода», а «Мордовия» на своем поле примет «Ротор».

Добавим, что еще в одном матче 15-го тура первенства «Томь» на своем поле обыграла «Чайку» со счетом 3:1.