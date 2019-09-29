Хацкевич – кандидат на пост главного тренера «Динамо» Белорусский специалист Александр Хацкевич может возглавить московское «Динамо», сообщает сайт «Динамомания».

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Зимой он может сменить главного тренера москвичей Дмитрия Хохлова, под руководством которого бело-голубые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России и вылетели из Кубка страны.

Хацкевич известен по работе со сборной Белоруссии и киевским «Динамо». Под его руководством киевляне трижды вылетали из Лиги чемпионов на стадии квалификации.