«Торпедо» проиграло «Нефтехимику», но осталось лидером ФНЛ - Советский спорт
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29 сентября 2019 18:34ФутболКоноплев Александр

«Торпедо» проиграло «Нефтехимику», но осталось лидером ФНЛ

Второе поражение черно-белых в сезоне.

В матче 15-го тура ФНЛ «Нефтехимик» на выезде обыграл «Торпедо» – 1:0.

Единственный мяч на 81-й минуте забил хавбек нижнекамцев Илья Петров.

«Торпедо» останется на первом месте, даже если «Химки» сегодня дома обыграют «Балтику».

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