«Торпедо» проиграло «Нефтехимику», но осталось лидером ФНЛ

В матче 15-го тура ФНЛ «Нефтехимик» на выезде обыграл «Торпедо» – 1:0.
Единственный мяч на 81-й минуте забил хавбек нижнекамцев Илья Петров.
«Торпедо» останется на первом месте, даже если «Химки» сегодня дома обыграют «Балтику».
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