«Торпедо» проиграло «Нефтехимику», но осталось лидером ФНЛ Второе поражение черно-белых в сезоне.

В матче 15-го тура ФНЛ «Нефтехимик» на выезде обыграл «Торпедо» – 1:0.

Единственный мяч на 81-й минуте забил хавбек нижнекамцев Илья Петров.

«Торпедо» останется на первом месте, даже если «Химки» сегодня дома обыграют «Балтику».