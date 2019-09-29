«Спартак» уволил Кононова

«Спартак» на своем официальном сайте сообщил об увольнении главного тренера Олега Кононова.

«Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против «Оренбурга» подал заявление об увольнении с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды.

К следующему матчу против «Краснодара» красно-белых будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов», – сообщает пресс-служба московского клуба.

Тренер занимал свой пост с ноября 2018 года. Под его руководством команда одержала 16 побед в 36 матчах.