«Химки» дома уступили «Балтике» В матче 15-го тура ФНЛ «Химки» на своем поле уступили «Балтике» – 0:1.

Единственный мяч на 55-й минуте забил Ильнур Альшин.

Подмосковный клуб остался на втором месте, хотя и упустил шанс сократить отставание в четыре очка от лидера первенства – «Торпедо».