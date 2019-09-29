«Лестер» разгромил «Ньюкасл»

Дубль на счету Джейми Варди.
Отметим, что гости с 43-й минуты играли в меньшинстве после удаления Айзека Хэйдена.
«Лестер» с 14 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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