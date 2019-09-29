«Лестер» разгромил «Ньюкасл» - Советский спорт
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29 сентября 2019 20:22ФутболКоноплев Александр

«Лестер» разгромил «Ньюкасл»

В матче седьмого тура английской премьер-лиги «Лестер» на своем поле разгромил «Ньюкасл» – 5:0.

Дубль на счету Джейми Варди.

Отметим, что гости с 43-й минуты играли в меньшинстве после удаления Айзека Хэйдена.

«Лестер» с 14 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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