«Лестер» разгромил «Ньюкасл» В матче седьмого тура английской премьер-лиги «Лестер» на своем поле разгромил «Ньюкасл» – 5:0.

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Дубль на счету Джейми Варди.

Отметим, что гости с 43-й минуты играли в меньшинстве после удаления Айзека Хэйдена.

«Лестер» с 14 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.