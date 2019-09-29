«Краснодар» обыграл «Арсенал», не пропустив впервые с 17 августа Фернандеш дебютировал в новом клубе.

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В матче 11-го тура чемпионата России «Краснодар» дома обыграл «Арсенал» – 2:0.

В составе победителей отличились Ари (38-я минута) и Магомед-Шапи Сулейманов (63).

ВИДЕО ВСЕХ ГОЛОВ

«Быки» прервали серию из трех поражений подряд и не пропустили впервые с 17 августа.

«Краснодар» с 23 очками занимает четвертое место. В следующем туре «горожане» примут дома «Спартак».

«Арсенал» – восьмой с 14 очками. В следующем туре «канониры» сыграют на выезде с «Локомотивом».

РПЛ

11-й тур

«Краснодар» – «Арсенал» (Тула) – 2:0 (1:0)

Голы: Ари, 38 (пен.); Сулейманов, 63

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Фьолусон, Стоцкий (Фернандеш, 78), Олссон (Уткин, 84), Вильена, Ари, Сулейманов, Берг (Камболов, 71).

«Арсенал»: Левашов, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Лесовой (Луценко, 74), Костадинов, Э. Кангва.

Предупреждения: Олссон, 45+1; Вильена, 88; Мартынович, 90+6 – Ломовицкий, 43.

Удаление: Вильена, 90+3.