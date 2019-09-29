Михаил Ефремов: Слава богу, что Кононов подал в отставку - Советский спорт
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29 сентября 2019 21:07ФутболКоноплев Александр

Михаил Ефремов: Слава богу, что Кононов подал в отставку

Ефремов не верит в Венгера.

Известный болельщик «Спартака» Михаил Ефремов считает, что команду должны возглавить Игорь Шалимов или Сергей Юран. Сегодня руководство красно-белых уволило Олега Кононова.

– Слава богу, что Кононов подал в отставку. Не знаю, кто нужен – варианты могут быть разные. Главное, чтобы человек был жёсткий. На Арсена Венгера и Дмитрия Парфенова я не рассчитываю, у меня все проще – Шалимов или Юран, – приводит слова Ефремова «Чемпионат».

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