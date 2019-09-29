СМИ: Пилипчук может вернуться в «Спартак»

Как сообщает RT, в этом заинтересован владелец клуба Леонид Федун.
Пилипчук уже работал в «Спартаке». Он трудился ассистентом у Дмитрия Аленичева, а потом у Массимо Карреры.
Весной 2019 года специалист покинул пост главного тренера минского «Динамо».
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