Джанлуиджи Буффон: Де Лигт – футболист экстра-класса Комплименты от легенды.

41-летний голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон похвалил своего партнера по команде – 20-летнего защитника Маттейса Де Лигта. Напомним, что к моменту рождения голландца Буффон провел уже десять матчей за сборную Италии.

– Я увидел футболиста экстра-класса. Де Лигт предельно сосредоточен с первой до последней минуты. Он играет исключительно хорошо, – приводит слова Буффона сайт «Ювентуса».