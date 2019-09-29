Джанлуиджи Буффон: Де Лигт – футболист экстра-класса

41-летний голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон похвалил своего партнера по команде – 20-летнего защитника Маттейса Де Лигта. Напомним, что к моменту рождения голландца Буффон провел уже десять матчей за сборную Италии.
– Я увидел футболиста экстра-класса. Де Лигт предельно сосредоточен с первой до последней минуты. Он играет исключительно хорошо, – приводит слова Буффона сайт «Ювентуса».
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