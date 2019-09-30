«Милан» ведет переговоры с Шевченко Бывший форвард «россонери» может возглавить клуб.

«Милан» может отправить в отставку главного тренера Марко Джампаоло и назначить Андрея Шевченко, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, «россонери» уже связались с бывшим форвардом клуба, который сейчас возглавляет сборную Украины. При этом у Джампаоло есть еще одна игра – 5 октября с «Дженоа», чтобы убедить руководство не увольнять его.

В воскресенье «Милан» проиграл «Фиорентине» (1:3) на стадионе «Сан-Сиро» в матче шестого тура серии A и опустился на 12-е место с отставанием в 12 очков от лидирующего «Интера».

Джампаоло стал главным тренером «Милана» в межсезонье, сменив на этом посту Дженнаро Гаттузо.

Шевченко работает с национальной командой с лета 2016 года. Под его руководством сборная провела 29 матчей, в которых одержала 16 побед при восьми ничьих и пяти поражениях.

В составе «Милана» Шевченко провел 322 матча, забил 175 голов и сделал 27 результативных передач.