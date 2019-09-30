Александр Тарханов: Карпин и Черчесов – оптимальные варианты для «Спартака» «Спартак» отправил в отставку Кононова.

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Главный тренер «Пюника» Александр Тарханов высказался о том, кто может возглавить «Спартак».

«Спартаку» нужно выстроить организацию игры как в атаке, так и в обороне, – приводит ТАСС слова Тарханова. – Если из «Ростова» уйдет (Валерий) Карпин, то его нужно приглашать, так как он из спартаковской системы, знает ее, и это самый оптимальный вариант.

Черчесов – это фигура тоже значимая, оптимальная для «Спартака» – он тоже может выстроить игру команды».

Напомним, в воскресенье после поражения от «Оренбурга» (1:2) в 11-м туре премьер-лиги главный тренер «Спартака» Олег Кононов подал в отставку, которую приняло руководство клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен ассистент Кононова Сергей Кузнецов.

У «Спартака» остается 14 очков и девятое место в турнирной таблице. В следующем матче 6 октября команда сыграет в гостях с «Краснодаром».