Марко Джампаоло: «Милан» сыграл так, словно игроки ни разу не тренировались вместе - Советский спорт
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30 сентября 2019 10:45ФутболЛипкин Антон

Марко Джампаоло: «Милан» сыграл так, словно игроки ни разу не тренировались вместе

«Милан» проиграл «Фиорентине», потерпев третье поражение подряд.

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло прокомментировал поражение от «Фиорентины» (1:3) в матче шестого тура серии A на стадионе «Сан-Сиро».

«Конечно, я беру ответственность на себя, – приводит Football Italia слова Джампаоло. – Но я двигаюсь дальше, потому что верю в свои идеи. Больше всего, меня разозлило то, что команда выглядела так, словно оказалась на «Сан-Сиро», не проведя ни одной тренировки вместе. Можно проиграть, но не так, как в этом матче.

Еще три дня назад мне нравилось, как играет команда. Я видел ее реакцию в матче с «Торино». Но теперь они оказались зажаты. Они чувствовали, победа необходима во что бы то ни стало. Я просил их играть на победу, а не ждать пока что-то произойдет. Мы сами должны создавать события на поле».

Напомним, «Милан» потерпел третье подряд поражение в чемпионате и опустился на 12-е место с отставанием в 12 очков от лидирующего «Интера».

В следующем туре 5 октября «россонери» сыграют в гостях с «Дженоа».

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