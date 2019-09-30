Андрей Талалаев: Всегда моюсь после игры, чтобы не приходить потным к журналистам

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев после матча 15-го тура ФНЛ с «Балтикой» (0:1) на «Арене Химки» объяснил, что задержка начала пресс-конференции не связана с разбором игры с командой.
«Я моюсь всегда после игры, чтобы не приходить потным и грязным к журналистам, – приводит News.ru слова Талалаева. – Так что никакого разговора у нас не было.
Зачем после встречи сразу выносить эмоции? Мы объединили команду на поле, так как вместе добиваемся побед и вместе проигрываем».
«Химки» прервали свою трехматчевую победную серию, но остались на втором месте. Подмосковная команда отстает на четыре очка от лидирующего «Торпедо» и опережает на пять очков «Ротор».
В следующем туре 5 октября «Химки» сыграют в гостях со «СКА-Хабаровском».
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