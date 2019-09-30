Нобель Арустамян: У Цорна есть кандидаты на пост главного тренера «Спартака» из Голландии и Германии - Советский спорт
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30 сентября 2019 12:11ФутболЛипкин Антон

Нобель Арустамян: У Цорна есть кандидаты на пост главного тренера «Спартака» из Голландии и Германии

«Спартак» рассматривает тренеров на замену Кононову.

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян высказался о том, каких кандидатов на пост главного тренера «Спартака» рассматривает генеральный директор клуба Томас Цорн.

«Сейчас у Цорна есть пара вариантов в Европе, – написал Арустамян в телеграм-канале. – Оба – кандидаты из хорошо знакомой гендиректору части Европы, а именно из Голландии и Германии. Уже на этой неделе или во время паузы на сборные «Спартак» должен сделать выбор. Преемник Кононова будет креатурой Цорна».

Напомним, в воскресенье после поражения от «Оренбурга» (1:2) в 11-м туре премьер-лиги главный тренер «Спартака» Олег Кононов подал в отставку, которую приняло руководство клуба. Кононов работал в клубе с 12 ноября 2018 года. В 36 матчах под его руководством команда одержала 15 побед при шести ничьих и 14 поражениях. Исполняющим обязанности главного тренера назначен ассистент Кононова Сергей Кузнецов.

У «Спартака» остается 14 очков и девятое место в турнирной таблице. В следующем матче 6 октября команда сыграет в гостях с «Краснодаром».

Добавим, что Цорн стал генеральным директором «Спартака» в мае.

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