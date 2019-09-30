Турецкая бригада арбитров рассудит ЦСКА и «Эспаньол» в Лиге Европы Об этом сообщает пресс-служба организации.

УЕФА назначил арбитров на матч ЦСКА и «Эспаньола» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

Отмечается, что главным судьей выступит Али Палабыйык из Турции. Помогать ему будут соотечественники – Шеркан Олгюнкан и Чем Сатман. Четвертым арбитром назначен Мете Калкаван.

Напомним, матч ЦСКА и «Эспаньола» пройдет 2 октября на «ВЭБ Арене». Начало встречи – 19.55 мск.