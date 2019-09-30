Турецкая бригада арбитров рассудит ЦСКА и «Эспаньол» в Лиге Европы - Советский спорт
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30 сентября 2019 13:03Футбол

Турецкая бригада арбитров рассудит ЦСКА и «Эспаньол» в Лиге Европы

Об этом сообщает пресс-служба организации.

УЕФА назначил арбитров на матч ЦСКА и «Эспаньола» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

Отмечается, что главным судьей выступит Али Палабыйык из Турции. Помогать ему будут соотечественники – Шеркан Олгюнкан и Чем Сатман. Четвертым арбитром назначен Мете Калкаван.

Напомним, матч ЦСКА и «Эспаньола» пройдет 2 октября на «ВЭБ Арене». Начало встречи – 19.55 мск.

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