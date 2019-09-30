Турецкая бригада арбитров рассудит ЦСКА и «Эспаньол» в Лиге Европы

УЕФА назначил арбитров на матч ЦСКА и «Эспаньола» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.
Отмечается, что главным судьей выступит Али Палабыйык из Турции. Помогать ему будут соотечественники – Шеркан Олгюнкан и Чем Сатман. Четвертым арбитром назначен Мете Калкаван.
Напомним, матч ЦСКА и «Эспаньола» пройдет 2 октября на «ВЭБ Арене». Начало встречи – 19.55 мск.
Лучшие три трикселя в истории. Туктамышева превзошла Кихиру, Лю и даже Асаду На скромном внутреннем турнире в Петербурге Елизавета Туктамышева установила рекорд: таких идеальных трех тройных акселей женщины не прыгали никогда. 28.09.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев «Что дальше? Посмотрим». Трусовой мало двух рекордов и трех четверных? Возвращаемся к феноменальному выступлению 15-летней россиянки Александры Трусовой, которая на первом же «взрослом» турнире установила два мировых рекорда. 22.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Самсонов – новая «бомба» от Тутберидзе. Обзор турниров прошедшего уик-энда Наряду с мировыми рекордами Александры Трусовой на минувшей неделе хватало и других событий. Не столь громких, но весьма интересных. 23.09.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Зарплаты в НХЛ: по соотношению цена/качество Россия вне конкуренции После того как 21-летний американец Мэттью Ткачук заключил-таки контракт с «Калгари», на рынке остались лишь три значимые неподписанные фигуры – финны Микко Рантанен, Патрик Лайне и американец Кайл Коннор. 27.09.2019 10:00 Хоккей Славин Виталий Тарасова подхватила «вирус Медведевой»? Лучшая пара России провалилась в США На турнире в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неудачно исполнили произвольную программу и остались вторыми после американцев. 21.09.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев Уход Кононова и судейство Вилкова. Хит-парад выходных в РПЛ «Советский спорт» составил хит-парад самых интересных моментов 11-го тура чемпионата России. 30.09.2019 13:00 Футбол Безъязычный Алексей Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай Жуниор дос Сантос: Бой с Волковым в Москве – серьезный вызов Бразильский боец смешанного стиля Жуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве. 14.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав