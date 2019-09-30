Хорватский рефери Бебек рассудит «Краснодар» и «Хетафе» в Лиге Европы Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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3 октября футболисты «Краснодара» примут в родных стенах испанский «Хетафе» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Эту встречу рассудит хорватский арбитр Иван Бебек. Отмечается, что помогать ему будут соотечественники Горан Патаки и Боян Зобеница, а резервным арбитром назначен Марио Зебец.

Добавим, что поединок «Краснодара» и «Хетафе» стартует в 22.00 мск.