Хорватский рефери Бебек рассудит «Краснодар» и «Хетафе» в Лиге Европы

3 октября футболисты «Краснодара» примут в родных стенах испанский «Хетафе» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
Эту встречу рассудит хорватский арбитр Иван Бебек. Отмечается, что помогать ему будут соотечественники Горан Патаки и Боян Зобеница, а резервным арбитром назначен Марио Зебец.
Добавим, что поединок «Краснодара» и «Хетафе» стартует в 22.00 мск.
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