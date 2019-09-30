Валерий Карпин: Очень хорошо, что Чистякова вызвали в сборную России - Советский спорт
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30 сентября 2019 15:46Футбол

Валерий Карпин: Очень хорошо, что Чистякова вызвали в сборную России

В матчах отборочного цикла Евро-2020 российская команда сыграет с Шотландией и Кипром.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о вызове в национальную команду России защитник Дмитрия Чистякова.

- Очень рад, что Чистякова вызвали в национальную сборную, это очень хорошо. Понятно, что когда брали его в «Ростов», потенциал был, он хорошо работает, видимо, поэтому его вызвали в сборную. Готов ли он уже сейчас играть за сборную? Это вопрос к тренерскому штабу сборной. Поздравил ли я его? Еще нет, поздравлю скоро, - приводит слова Карпина Sport24.

В текущем сезоне чемпионата России 25-летний Чистяков провел 11 матчей и не отметился результативными действиями.

Матч с Шотландией состоится 10 октября в Москве, встреча с Кипром пройдет 13 октября в Никосии.

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