Жоау Мариу: У Феликса есть все данные, чтобы выйти на самый высокий уровень Фелиш перешел в стан «матрасников» из «Бенфики» в минувшее трансферное окно.

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Португальский полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу в преддверии матча второго тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Атлетико» отметил уровень нападающего мадридского клуба Жоао Феликса.

— Большой талант, — цитирует Жоау Мариу официальный сайт московского клуба, — В его возрасте делать то, что он делает на футбольном поле — это очень круто и необычно. У него есть все данные, чтобы в будущем выйти на самый высокий уровень. Жоао еще совсем молодой игрок, и главное для него — работать, стараться, выдерживать конкуренцию и нагрузки».

В текущем сезоне 19-летний Феликс принял участие в восьми матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Матч «Локомотив» - «Атлетико» состоится 1 октября в Москве.