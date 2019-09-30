Российский вратарь попал в заявку «Бенфики» на матч Лиги чемпионов против «Зенита» - Советский спорт
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30 сентября 2019 16:55Футбол

Российский вратарь попал в заявку «Бенфики» на матч Лиги чемпионов против «Зенита»

В состав лиссабонского клуба вошли 21 футболист, включая российского вратаря Ивана Злобина.

Стала известна заявка «Бенфики» на матч 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Зенита».

Вратари: Свилар, Влаходимос, Злобин;

Защитники: Нуну Тавареш, Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Ферро, Гримальдо, Жардел;

Полузащитники: Таарабт, Аппельт, Серви, Кайо, Рафа Силва, Пицци, Фейса, Жедсон;

Нападающие: Сеферович, Рауль де Томас, Жота.

Матч «Зенит» — «Бенфика» состоится 2 октября и начнется в 22:00 мск.

Добавим, что в первом туре «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» (1:1), а «Бенфика» уступила «РБ Лейпциг» (1:2).

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