Российский вратарь попал в заявку «Бенфики» на матч Лиги чемпионов против «Зенита» В состав лиссабонского клуба вошли 21 футболист, включая российского вратаря Ивана Злобина.

Загрузка... Стала известна заявка «Бенфики» на матч 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Зенита». Вратари: Свилар, Влаходимос, Злобин; Защитники: Нуну Тавареш, Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Ферро, Гримальдо, Жардел; Полузащитники: Таарабт, Аппельт, Серви, Кайо, Рафа Силва, Пицци, Фейса, Жедсон; Нападающие: Сеферович, Рауль де Томас, Жота. Матч «Зенит» — «Бенфика» состоится 2 октября и начнется в 22:00 мск. Добавим, что в первом туре «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» (1:1), а «Бенфика» уступила «РБ Лейпциг» (1:2).