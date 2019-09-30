Российский вратарь попал в заявку «Бенфики» на матч Лиги чемпионов против «Зенита»

Стала известна заявка «Бенфики» на матч 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Зенита».
Вратари: Свилар, Влаходимос, Злобин;
Защитники: Нуну Тавареш, Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Ферро, Гримальдо, Жардел;
Полузащитники: Таарабт, Аппельт, Серви, Кайо, Рафа Силва, Пицци, Фейса, Жедсон;
Нападающие: Сеферович, Рауль де Томас, Жота.
Матч «Зенит» — «Бенфика» состоится 2 октября и начнется в 22:00 мск.
Добавим, что в первом туре «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» (1:1), а «Бенфика» уступила «РБ Лейпциг» (1:2).