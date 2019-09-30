Виллиан может перейти в «Барселону» Сине-гранатовые возобновили интерес к футболисту.

Как сообщает источник, бразильский игрок может перейти в каталонский клуб в ближайшее зимнее трансферное окно.

Напомним, «Барселона» пыталась купить футболиста год назад, но получила отказ.

Действующее соглашение Виллиана с лондонским клубом рассчитано до лета 2020 года.

В текущем сезоне 31-летний полузащитник провел семь матчей и забил один гол.