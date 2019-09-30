СМИ узнали имя нового главного тренера «Спартака» Пост стал вакантным после решения Олега Кононова покинуть московский клуб.

Бывший главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско в ближайшее время возглавит «Спартак».

Как сообщает «Евро-Футбол», кандидатуру немецкого специалиста предложил генеральный директор москвичей Томас Цорн, о его назначении будет объявлено после паузы на матчи сборных.

Напомним, Олег Кононов освободил занимаемую должность после поражения от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура РПЛ.

На данный момент красно-белые занимают девятое место в таблице, набрав 14 очков.