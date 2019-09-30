«Балтика» должна 50 миллионов за аренду стадиона «Калининград» Гендиректор «Балтики» Тажутдин Качукаев рассказал о долге клуба перед компанией «Спорт-Инжиниринг» за аренду стадиона «Калининград».

Загрузка...

До конца ноября нужно заплатить около 50 миллионов рублей.

– После каждой игры мы не можем платить 2,4 миллиона рублей, и задолженность накапливается. Поэтому за прошлый год мы произвели оплату только весной. У нас устная договоренность со «Спорт-Инжиниринг», что в конце ноября, после окончания осенней части сезона, мы полностью все имеющиеся долги перед ними погасим, – приводит слова Качукаева «Новый Калининград».

Стадион «Калининград», построенный к чемпионату мира-2018, вмещает 35 212 человек. За пять матчей текущего сезона его посетили всего 27 109 болельщиков.