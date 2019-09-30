«Краснодар-2» и «Факел» обошлись без забитых мячей Завершился 15-й тур ФНЛ.

В последнем матче 15-го тура первенства ФНЛ «Краснодар-2» на своем поле сыграл вничью с «Факелом» – 0:0.

«Краснодар-2» набрал 14 очков и занимает 16-е место. В следующем туре он сыграет с «Балтикой» в Калининграде.

У «Факела» 11 очков и предпоследнее место. 5 октября воронежцы примут дома «Томь».