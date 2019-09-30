Алексей Сутормин: Я торопился и согласился на переход в «Рубин» Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о своем переходе из «Оренбурга» в «Рубин» летом 2019 года.

Через 10 дней после этого трансфера хавбек подписал контракт с «Зенитом».

– На тот момент надо было скорее определяться. Это был конец июня. Первый сбор я полностью провел с «Оренбургом». Надо было готовиться к чемпионату и понимать, где я буду. Поэтому я торопился и согласился на переход в «Рубин».

– Два гола в ворота «Рубина» – это следствие того, что вы какие-то секреты подсмотрели за неделю пребывания в казанском клубе?

– Ну какие секреты! (Смеется.) Я сыграл в контрольном матче с «Нижний Новгородом», посидел на теории, но ничего такого, чтобы можно было потом рассказать «Зениту». В наше время сложно оставаться закрытым, все равно есть возможность смотреть, как играют другие команды, – приводит слова Сутормина «Спорт день за днем».