Обвинявшая Неймара в изнасиловании модель предстанет перед судом Бразильская модель Наджила Триндаде предстанет перед судом по делу о мошенничестве, сообщает AP.

Новости СМИ2 В начале лета она обвинила нападающего «ПСЖ» Неймара в изнасиловании. Суд отклонил ее иск из-за отсутствия доказательств. Сам футболист говорил, что секс с моделью случился по взаимному согласию. Теперь Триндаде обвиняют в мошенничестве из-за попыток запутать следствие.