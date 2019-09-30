Обвинявшая Неймара в изнасиловании модель предстанет перед судом

В начале лета она обвинила нападающего «ПСЖ» Неймара в изнасиловании.
Суд отклонил ее иск из-за отсутствия доказательств. Сам футболист говорил, что секс с моделью случился по взаимному согласию.
Теперь Триндаде обвиняют в мошенничестве из-за попыток запутать следствие.
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