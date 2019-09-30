Президент «Ахмата» сообщил о назначении Шалимова - Советский спорт
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30 сентября 2019 23:28ФутболКоноплев Александр

Президент «Ахмата» сообщил о назначении Шалимова

Президент «Ахмата» Магомед Даудов сообщил в своем инстаграме о назначении на пост главного тренера клуба 50-летнего Игоря Шалимова.

Его помощниками будут Магомед Адиев и Равиль Сабитов.

– Руководство футбольного клуба обязано предвидеть любое развитие ситуации и предпринимать незамедлительные решения. Рашид Рахимов подал а отставку, а уже 5 октября команде предстоит выездная игра с «Уфой». Занять должность главного тренера команды «Ахмат» я предложил российскому специалисту Игорю Шалимову. Он хорошо знает премьер-лигу, в целом отечественный футбол. За плечами Игоря Михайловича богатая футбольная жизнь. Уверен, в тренерской должности его ждет не менее яркая карьера. В тренерский штаб Игоря Шалимова войдут Магомед Адиев, Равиль Сабитов и Андрей Митин, – написал Даудов.

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