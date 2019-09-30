В последнем матче седьмого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Арсеналом» – 1:1.
На 45-й минуте отличился хавбек манкунианцев Скотт Мактомини. Окончательный результат на 58-й минуте установил форвард лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг.
«Арсенал» с 12 очками вернулся на четвертое место. «Манчестер Юнайтед» – десятый с девятью очками.
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