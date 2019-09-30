«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Арсеналом» «Дьяволы» не смогли догнать «канониров».

В последнем матче седьмого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Арсеналом» – 1:1.

На 45-й минуте отличился хавбек манкунианцев Скотт Мактомини. Окончательный результат на 58-й минуте установил форвард лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Арсенал» с 12 очками вернулся на четвертое место. «Манчестер Юнайтед» – десятый с девятью очками.